Estate 2024, scatta la nuova ordinanza di sicurezza balneare

Savona. Con l’arrivo della stagione estiva, la Capitaneria di Porto del Circondario marittimo di Loano-Albenga ha emanato la nuova ordinanza “di sicurezza balneare”, la n° 60 del 29/04/2024, che stabilisce le norme di sicurezza da tenere in mare, con particolare riferimento a quelle turistico-balneari, ai fini della corretta navigazione e della salvaguardia dei bagnanti.

La nuova ordinanza, che sostituisce la precedente n.07/2018, sarà affissa presso tutti gli stabilimenti balneari e strutture della costa savonese ed è già consultabile/scaricabile gratuitamente qui.

L’emanazione del nuovo provvedimento sul fronte marittimo-demaniale ha visto coinvolti in sede di riunione i Comuni rivieraschi, l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, della SNS, della FIN, nonché delle associazioni di categoria, in quanto sono previsti una serie di obblighi e doveri da parte degli operatori del settore così come per le stesse amministrazioni comunali.

In linea generica, l’ordinanza di sicurezza balneare è “uno strumento che si pone al servizio del cittadino per garantire la sicurezza degli usi pubblici del mare, siano essi per diletto o per lavoro, in un periodo intenso come è quello estivo. Come tale deve necessariamente tenere in considerazione delle esigenze delle realtà locali contemperandole con le prioritarie norme a tutela della sicurezza”.

Sui contenuti del dispositivo entrato in vigore per l’estate 2024 è stato evidenziato un “proficuo, opportuno e doveroso scambio di informazioni con gli operatori di settore e con le amministrazioni comunali”.

Il personale e i mezzi della Capitaneria di porto saranno impegnati anche quest’anno nelle attività di controllo e verifica lungo i litorali e i tratti di mare savonesi sul rispetto della presente ordinanza.