Esposto presentato da Lega-Fi ad Albenga, il Comune: “Corecom archivia ancora. Ennesima figuraccia del duo Porro-Ciangherotti”

Albenga. “Per la seconda volta il Corecom Liguria archivia, dichiarandola inammissibile e per mancanza di presupposti, la segnalazione che Eraldo Ciangherotti, insieme a Cristina Porro, aveva inviato all’organo di vigilanza regionale ‘contro’ il lavoro informativo degli uffici comunali in relazione agli aggiornamenti pubblicati sulla pagina Facebook del Comune di Albenga”

Lo dichiarano il sindaco Riccardo Tomatis, la giunta e i consiglieri di maggioranza ingauni, che hanno proseguito: “Come gli era stato spiegato già con la prima comunicazione di archiviazione, gli esposti antecedenti alla data di entrata in vigore della c.d. ‘par condicio’ non soggiacciono alle stesse norme e non violano alcuna regola elettorale”.

Oggetto della diatriba, la comunicazione tramite Facebook effettuata dal Comune per annunciare alcuni incontri programmati da sindaco, giunta e consiglieri e rivolti alle frazioni.

“Una comunicazione ‘di interesse pubblico, volto alla comunicazione di servizi e iniziative strettamente legate alla gestione amministrativa e al benessere della comunità locale’, – hanno aggiunto ancora dal Comune. – Ciangherotti e Porro considerano gli abitanti delle frazioni cittadini di serie b, togliendogli il diritto di essere informati? Oppure hanno paura che i cittadini possano liberamente esprimere le proprie idee agli amministratori in carica?”.

Quindi un attacco che si estende anche al candidato sindaco del centrodestra Nicola Podio: “Siamo sempre più sconcertati dell’inezia di argomentazioni portati avanti dal candidato sindaco Podio, che sta inanellando figuracce una dietro l’altra, dentro e fuori Albenga, sorprendendo probabilmente lo stesso Corecom, che si sarà chiesto cosa non fosse chiaro con la prima risposta tanto da depositare un nuovo esposto, uguale al precedente e con lo stesso stato di fatto”.

“La risposta di archiviazione dell’esposto? Arrivata in ventiquattr’ore, un altro record ottenuto dal duo Ciangherotti Porro. Sottolineiamo quindi che le Autorità Competenti non hanno ravvisato nessun utilizzo improprio della pagina social istituzionale del Comune di Albenga, pagina curata egregiamente da Mara Cacace, che ringraziamo per il suo operato”, hanno concluso sindaco, giunta e consiglieri di maggioranza.