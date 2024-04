Savona. Parte la campagna elettorale per le europee e Italia Viva “è pronta” con una serie di iniziative in tutta la Liguria che inizieranno con sabato 6 aprile sul tema Europa e Sanità in tutta la regione saranno allestiti banchetti.

Uno degli appuntamenti si svolgerà a Savona, in via Paleocapa, 121/R incrocio Corso Italia, dalle 10 alle 13.

“Vi aspettiamo numerosi per condividere insieme preoccupazioni, progetti e speranze”, ha fatto sapere il presidente Liguria Eugenio Musso.