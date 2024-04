Elezioni a Piana Crixia, ecco i nomi della lista della candidata a sindaco Fiorenza Valle

Piana Crixia. Pronta la lista “AmiAmo Piana Crixia” della candidata a sindaco Fiorenza Valle, che commenta: “Siamo carichi e motivati, non vediamo l’ora di mettere a disposizione del nostro paese e dei suoi cittadini le nostre idee, esperienze e tempo. Se gli elettori ci vorranno premiare, garantiamo loro tutto il nostro impegno nel portare a termine il programma che abbiamo costruito prendendo spunto dai molti suggerimenti che la popolazione ha voluto darci”.

“Ribadisco che siamo una lista civica, molto omogenea e con rappresentanti di diverse generazioni e tipologie di esperienze”, sottolinea l’aspirante sindaco, classe 1958, per anni dipendente comunale ora in pensione.

Ecco i nomi di chi comporrà la sua squadra: “Barbara Delprato, commerciante, che bene conosce le diverse tipologie di persone che abitano Piana, vorrebbe curarsi, con l’aiuto di volontari, della pulizia e decoro del centro paese; Bruno Bovio, ex bancario, attivo nel volontariato (Avo, Airc, Microcredito, associazione Piano C/terapia ricreativa), con buona esperienza nel settore finanziario; Chiara Valenti, studentessa in Medicina, volontaria in Croce Bianca, si occupa con passione delle problematiche dei bambini e degli anziani, per i giovani si batterà per la creazione di luoghi di aggregazione (quanto è mancato alla sua generazione); Emiliano Bianchi, della Polizia di Stato, da cui potremo ottenere da lui i suggerimenti per tutelare la nostra incolumita’; Franco Stumpo, insegnante ed agronomo, si occupa di Piano Sviluppo Rurale, rapporti con la Regione per progetti di sviluppo e finanziamenti all’imprenditoria agricola; Marco Viazzo, impiegato ha la passione per il recupero dei mobili antichi, vorrebbe dedicare il tempo libero per il sociale e la promozione del territorio; Massimo Tappa, pensionato Trenitalia, impiegherebbe volentieri il suo tempo libero nel sociale, trasporti e tutela del territorio; Renato Chiarlone, pensionato comunale, conosce tutto il territorio di Piana meglio di casa sua, vorrebbe dedicare ancora il suo tempo per risolvere i problemi legati ai sevizi primari delle nostre frazioni; Sara Sormano, agente immobiliare, conosce bene tutte le località e vorrebbe rendere i nostri borghi più accoglienti e ordinati, degni dei comuni limitrofi e pronti per accogliere i turisti che saranno un’importante risorsa per il paese; Valentino Halip, impiegato, animato dal desiderio di vedere i giovani trovare sul nostro territorio il divertimento e l’aggregazione senza doversi spostare in altri luoghi, aspira a creare una situazione nella quale i ragazzi possano vivere felici e tornare con gioia nei momenti di relax dagli impegni sia lavorativi che scolastici”.

“Ecco la mia squadra, io sarò il filo di collegamento, con la mia esperienza quarantennale come dipendente del comune di Piana, sfrutterò la mia conoscenza della maggior parte della popolazione per rendere più semplice e più coinvolgente il vivere PIANA, ci avvarremo di tutti coloro che vorranno collaborare con noi”, conclude Fiorenza Valle.