Economia savonese in crescita: è la seconda in Italia dopo Milano. Ma le aziende faticano a trovare dipendenti

Savona. Un’economia in crescita (addirittura la seconda in Italia) e che forse potrebbe crescere ancora di più se non dovesse fare i conti con un fenomeno ormai sistemico: la difficoltà, da parte delle imprese, nel trovare lavoratori. E’ questo, in estrema sintesi, il quadro stilato da Alessandro Berta, direttore dell’Unione Industriali di Savona, a margine del career-day organizzato da Generali Italia Spa, agenzia di Savona zona Porto, in collaborazione con IVG.it e tenutosi venerdì pomeriggio nella Sala della Sibilla al Priamar.

Come sottolinea Berta l’economia savonese “esattamente come quella italiana e un po’ in anticipo rispetto a quest’ultima, ha avuto sicuramente una flessione nel 2023 e nei primi due mesi del 2024. Ciò è legato fondamentalmente al fatto che siamo una provincia manifatturiera di esportazione. La frenata enorme che ha avuto la Germania e la guerra di Suez e di Hormuz evidentemente hanno portato qualche problema a tutto il mondo e quindi anche alla provincia di Savona. Ma dal punto di vista complessivo, prendendo come riferimento gli ultimi quattro anni, quindi dal periodo pre-Covid fino ad oggi, possiamo dire che la provincia di Savona è quella che è cresciuta maggiormente come valore aggiunto e quindi come ricchezza prodotta procapite e complessivamente (parliamo di percentuali e non di ricchezza globale come può essere quella di una provincia come Milano o Verona)”.

Il dato è chiaro: l’economia savonese è quella che “subito dopo Milano, in Italia è cresciuta maggiormente. E lo ha fatto in tutto questo periodo in modo decisamente elevato. A questo è conseguita la possibilità di avere maggiore occupazione, in particolar modo nell’industria ma non solo. Da questo punto di vista la nostra provincia ha, sostanzialmente, gli stessi addetti del 2013 e forse anche un migliaio in più e all’incirca gli stessi addetti che aveva nei primi anni del 2000. Considerando che in questo periodo la provincia di Savona ha perso trentamila abitanti rispetto al 2000 e altri quindicimila rispetto al 2013, è chiaro che a fronte di una più bassa base di persone che possono lavorare il fatto di continuare ad avere un alto numero di occupati e un bassissimo tasso di disoccupazione (siamo intorno al 6% e quindi molto sotto quello italiano) questo è certamente un buon dato”.

Ma c’è un “ma” e non da poco: “Il dato negativo è che a fronte di una forte domanda di lavoratori da parte delle imprese meno della metà di questi posti di lavoro riescono ad essere coperti. Esattamente come nel resto d’Italia. Il nostro problema è che avendo una provincia molto anziana e una denatalità molto forte diventa sempre più forte il divario tra l’offerta di lavoro e quelli che possono prestarsi al lavoro in azienda”.