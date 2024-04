Eccellenza, vittoria a tavolino per la Cairese: il Forza E Coraggio non si presenterà al Brin

Cairo Montenotte. Al Cesare Brin oggi pomeriggio non si giocherà Cairese-Forza E Coraggio: gli spezzini hanno deciso di non presentarsi al campo e, come da procedura, ai gialloblù andranno tre punti a tavolino.

Valbormidesi che salgono a 54 punti e osserveranno da spettatori interessati la trasferta del Risavamba a Santa Margherita.

Il club:

“Si comunica che la gara Cairese – Forza e Coraggio, prevista per domenica 21 aprile, alle ore 15:00, presso lo Stadio Cesare Brin di Cairo Montenotte, è da considerarsi annullata a seguito della rinuncia pervenuta dalla società Forza e Coraggio.

Vittoria 3-0 a tavolino per i gialloblù che ora si prepareranno per concludere al meglio il campionato nella trasferta di domenica prossima a Taggia!”