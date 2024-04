Docufilm “Non è andato tutto bene”, i No Green Pass ringraziano il Comune di Savona e annunciano: “Nuove affissioni a maggio”

Savona. Sabato pomeriggio la Sala della Sibilla al Priamar di Savona si è tenuta la proiezione del docufilm “Non è andato tutto bene”.

Il Comitato Pensiero Critico di Savona ringrazia “il Comune per la disponibilità della sala, le associazioni che hanno collaborato con noi all’organizzazione dell’evento, ma soprattutto le circa 200 persone che hanno voluto essere presenti come nei sabati delle manifestazioni di piazza, per ribadire ancora una volta come ciò che è accaduto in Italia nel periodo del Covid sia stata una pagina vergognosa che non deve essere dimenticata affinché non si ripeta”.

“Ci dispiace che il sindaco Russo non abbia potuto essere con noi per impegni concomitanti, siamo certi però che ci saranno altre occasioni per instaurare un dialogo su questo e altri temi delicati che ci stanno a cuore, quali i dilemmi etici relativi alla crescente digitalizzazione e al controllo sociale, e sui quali nel mese di maggio avvieremo una nuova campagna di affissioni in centro città”.