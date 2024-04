Diocesi Savona, in seminario si parla di service learning e don Lorenzo Milani

Savona. Si conclude il corso di formazione sulle “Povertà educative” organizzato dal Servizio per la Pastorale Scolastica della Diocesi di Savona-Noli con il patrocinio dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria e rivolto agli insegnanti di religione cattolica di ogni ordine e grado, agli altri docenti e agli interessati.

Domani, martedì 16 aprile, alle ore 17 nel Seminario Vescovile, in via Leopoldo Ponzone 5, Daniele Scarampi, dirigente del Polo Scolastico di Finale Ligure e dell’Istituto Comprensivo di Sassello, esperto di didattica dell’italiano e collaboratore delle riviste Treccani e Giunti, parlerà di “Un progetto di service learning per combattere la povertà educativa”.

A seguire don Adolfo Macchioli, docente al Liceo Scientifico Oratorio Grassi, approfondirà invece “Le sfide educative di don Lorenzo Milani” nel centenario della nascita del presbitero ed educatore fiorentino. L’incontro terminerà alle ore 19 circa. Per ulteriori informazioni è possibile contattare il direttore del servizio diocesano Aureliano Deraggi al numero di cellulare 3477931556 o via e-mail all’indirizzo aureliano.deraggi@gmail.com.