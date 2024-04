Depurazione, Vaccarezza (FI): “Via libera all’accordo di programma col Ministero, in arrivo 15,3mln per Borghetto, Albenga e Stella”

Liguria. “Via libera all’accordo di programma con il ministero dell’ambiente per quattro interventi di miglioramento degli impianti di depurazione e fognatura che per quanto riguarda la nostra provincia riguarderanno i comuni di Albenga, Borghetto Santo Spirito e Stella”. Ad annunciarlo è il vice capogruppo di Forza Italia in consiglio regionale Angelo Vaccarezza.

L’investimento di oltre 15,3 milioni di euro a valere sulle risorse previste per la Liguria dal Pnrr segna “un importante passo in avanti nella tutela dell’ambiente, rendendo conformi alla normativa i servizi forniti a migliaia di cittadini liguri”.

Nel dettaglio, gli interventi prevedono: il potenziamento dell’impianto di depurazione a Borghetto Santo Spirito per oltre 5,6 milioni di euro; il collegamento tra l’impianto di pretrattamento di Vadino e la fognatura comunale di via del Roggetto, con vasca di laminazione nel piazzale dell’ex tribunale di via Bologna ad Albenga per 3,9 milioni di euro; il riassetto ed efficientamento del sistema depurativo dell’intero abitato a Stella per circa 2 milioni di euro.