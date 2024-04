Degrado alla strada di accesso alla stazione di Finale Ligure, Simonetti: “Promessa disattesa”

Finale Ligure. “Stato di degrado nella strada pedonale di accesso alla stazione ferroviaria dal 1° aprile ad oggi, dove il marciapiede è stato invaso da una buganvillee crollata sotto le forti raffiche di vento. Stazione ferroviaria è il biglietto da visita di migliaia di liguri e turisti tutti i giorni. Alle scorse elezioni tutti i candidati sindaci si erano presi l’impegno di convincere RFI a risolvere la situazione. Durante l’amministrazione Frascherelli-Guzzi nulla è stato risolto e il degrado è visibilmente aumentato”.

Lo afferma il candidato sindaco Simona Simonetti della lista “Scelgo Finale”.

“L’impegno preso non è stato rispettato e attualmente il marciapiede di accesso alla stazione è invaso dai rovi tagliati”.

“Il primo aprile a causa della scarsa manutenzione, il forte vento ha fatto crollare sulle moto regolarmente parcheggiate una imponente buganvillee. L’intervento di ripristino del verde eseguito dopo alcuni giorni ha lasciato sul marciapiede una parte di rovi obbligando le persone a invadere la sede stradale per raggiungere la stazione”.

E la candidata sindaco rincara: “L’aspirante sindaco invece di promettere quello che di fatto non ha mantenuto potrebbe contribuire facendo la propria parte. Guzzi, come assessore ai lavori pubblici, dovrebbe assicurarsi che il marciapiede ritorni agibile rimuovendo i rovi”.

“Ci sono sicuramente gli estremi per intervenire in urgenza per problemi di incolumità dei cittadini e motivi di sicurezza” conclude Simona Simonetti.