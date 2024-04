Danno erariale da 70 milioni per il cantiere dell’Aurelia Bis, Rixi: “Nessun rischio stop lavori”

Savona. “Non ci sarà il rischio di stop ai lavori“. Rassicura il viceministro alle infratrutture Edoardo Rixi, oggi in visita nel savonese con tre tappe (Alstom, ex aree Piaggio e il Malpasso) dopo che la Guardia di Finanza ha individuato un danno erariale di 70 milioni nell’ambito del cantiere per la costruzione del collegamento stradale tra Albisola e il porto savonese.

Dagli approfondimenti eseguiti, delegati dalla Procura regionale presso la sezione giurisdizionale della Corte dei Conti della Liguria, è emerso come i lavori per la costruzione dell’infrastruttura avessero subito diverse interruzioni dovute a rilevanti inconvenienti tecnici (imprevisti geologici nelle operazioni di scavo delle gallerie, carenze progettuali, difficoltà legate agli espropri per la legittima opposizione dei proprietari…) sorti nel corso dell’avanzamento, fino a giungere alla definitiva interruzione.

“E’ una questione che riguarda un vecchio appalto, per quello in essere non ci sono problemi. Spero in un paese che non ci mette 10 anni a scoprire le cose, se fosse stato fatto 10 anni fa avremmo già finito l’opera”, continua ancora.

E conclude: “Bastano pochi mesi di lavoro impegnativo e potremmo essere in grado di completare quest’opera per poi realizzare il collegamento al casello autostradale di Albisola”.

L’opera è stata ferma per 5 anni, dopo il fallimento della ditta che aveva vinto l’appalto. Poi il cantiere era ripartito a maggio dello scorso anno. Nel frattempo è stato scelto il tracciato del secondo lotto che collegherà corso Ricci al casello di Savona.