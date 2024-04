Dalla Seconda all’Eccellenza: Totaro trascina la San Francesco Loano a suon di goal

Dalla Seconda Categoria all’Eccellenza. Sempre a rispondere in maniera affermativa alla domanda: “Sì, ma in in un categoria più alta segnerà ancora?”. Ha fatto la gavetta l’attaccante Edoardo Totaro, classe 2004 che è giunto al massimo campionato regionale percorrendo tutte le tappe con i colori della San Francesco Loano.

Un percorso raro ormai, visto che i giovani più promettenti di solito partono dalla Promozione/Eccellenza grazie alla regola degli “under” e se meritevoli ci restano o altrimenti scendono. Difficilmente, invece, si vedono percorsi graduali dalle categoria più basse.

Tre allenatori diversi, tre categorie ma sempre in doppia cifra. Seconda Categoria stagione 21/22, 13 goal in un campionato breve ma combattuto contro Spotornese e Priamar Liguria e poi vinto all’ultima giornata. Erano i rossoblù di mister Sardo. L’anno scorso, in Prima Categoria, dieci goal sotto la guida di mister Monti con la squadra che ha chiuso terza da neopromossa.

Ma è in questa stagione, nel campionato più complicato come il Girone “A” di Promozione, che Totaro al risposta “sì” ha aggiunto “e quasi il doppio” visto che a due giornate dal termine è a quota 19 goal in campionato. Merito anche di una squadra guidata magistralmente da mister Cattardico, che contro i pronostici si è laureata campione.