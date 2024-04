Dalla Regione 3mln di euro per prestazioni terapeutiche e riabilitative per minori con disturbi neuropsichiatrici e del neurosviluppo

Liguria. Sono stati stanziati tre milioni di euro per le prestazioni terapeutiche e riabilitative rivolte ai minori con disturbi in ambito neuropsichiatrico e del neurosviluppo, a partire dalle 644 famiglie che risultano in lista d’attesa da oltre 18 mesi. Lo rende noto il consigliere regionale vice capogruppo di Forza Italia Angelo Vaccarezza.

L’obbiettivo è sostenere coloro che hanno provveduto con risorse personali a garantire ai propri figli le cura riabilitative necessarie, assicurando la prosecuzione delle prestazioni presso le strutture e i professionisti scelti in autonomia.

Allo stesso tempo, per le famiglie che non hanno ancora avuto la possibilità di affrontare la spesa necessaria, vi sarà l’immediata presa in carico attraverso i centri ambulatoriali riabilitativi convenzionati liguri.

