Croce Bianca Albenga, Davide Cervellati e Daniel Moretto confermati alla direzione dei servizi

Albenga. Domenica 7 aprile si sono svolte le elezioni per il rinnovo della direzione dei servizi della Croce Bianca di Albenga per il triennio 2024-2027.

Sono stati riconfermati il direttore dei servizi uscente Davide Cervellati e il vice direttore Daniel Moretto; nuova eletta nel ruolo di vice direttrice dei servizi è Alessia Bottello.

“Visto il buon lavoro svolto nel precedente triennio i militi hanno scelto la continuità riconfermando la direzione dei servizi uscente – spiegano dalla pubblica assistenza – Un ringraziamento al vice direttore uscente Daniele Fatta per i tre anni di lavoro svolto”.

Il consiglio di amministrazione della Bianca di Albenga augura “buon lavoro a tutta la direzione dei servizi e ringrazia per l’impegno dedicato all’ente visto che è formata da tutti volontari che spendono maggior parte del loro tempo libero per organizzare i servizi e coordinare i volontari e dipendenti in questo difficile periodo”.