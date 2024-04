Coppa Italia, la Rari Nantes Savona trova la Pro Recco in semifinale

Savona. La Bper Rari Nantes Savona ha prevalso sulla Check-Up Rari Nantes Salerno, nella piscina Paganuzzi di Genova, nell’incontro valevole per i quarti di finale della final eight della Coppa Italia UnipolSai 2023/2024. 11 a 7 è stato il risultato finale della partita in favore della squadra savonese che accede alla semifinale di domani dove incontrerà la Pro Recco. La partita avrà inizio alle ore 17,45.

Il tabellino:

Bper Rari Nantes Savona – Check-Up Rari Nantes Salerno 11-7

(Parziali: 3-2, 1-3, 3-1, 4-1)

Bper Rari Nantes Savona: Nicosia, Rocchi 2, Patchaliev 1, Figlioli, Vavic 2, Rizzo 1, Cora, Bruni, Campopiano 2, Guidi 1, Durdic, Erdelyi 2, Da Rold, Bragantini. All. Alberto Angelini.

Check-Up Rari Nantes Salerno: De Pascale, Luongo 1, Fortunato, Sanges, Parrilli, Gallozzi, Vrbnjak 2, Gallo 1, Presciutti D., Bertoli 1, Goreta 2, Pica, Vassallo, Barela. All. Christian Presciutti.

Arbitri: Alessandro Severo (Roma) e Daniele Bianco (Rapallo). Delegati Fin: Sebastiano Marchisello (Catania) e Domenico De Meo (Cagliari).

Note. Superiorità numeriche: Savona 3 su 6 più 1 rigore realizzato, Salerno 3 su 10 più 1 rigore realizzato.

Usciti per tre falli: nessuno.

A 6’35” dalla fine del 4° tempo è stato espulso per gioco aggressivo Gallo (Sal.).