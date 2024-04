Coppa Italia, la Rari Nantes Savona vince contro l’Ortigia e conquista la medaglia di bronzo

Genova. La BPER Rari Nantes Savona ha vinto, poco fa, dopo i tiri di rigore, con il C.C. Ortigia, nella piscina “Paganuzzi” di Genova, l’incontro valevole per la Finale 3°/4° posto della Final Eight della Coppa Italia UnipolSai di Pallanuoto 2023/2024.

9 a 8 è stato il risultato finale della partita in favore del Savona. I tempi regolamentari si erano conclusi sul 6 pari, poi i tiri di rigore, dove Nicosia ha ipnotizzato i tiratori siciliani, e i biancorossi sono riusciti ad avere la meglio conquistando il 3° posto nella Coppa Italia 23/24.

Il prossimo impegno per i biancorossi di Alberto Angelini sarà sabato 20 aprile con l’ultima giornata del Round Scudetto del Campionato di Serie A 1 2023 – 2024. I savonesi affronteranno la Pro Recco nella piscina “Zanelli” di Savona. L’incontro avrà inizio alle ore 15,00.

Questo il tabellino della partita.

C.C. ORTIGIA – BPER R.N. SAVONA (6 – 6) 8 – 9 (d.t.r.)

Parziali (0 – 2) (1 – 2) (3 – 1) (2 – 1) Rigori (2 – 3)

Tabellino

Formazioni

C.C. ORTIGIA: Tempesti, Cassia, Giribaldi, La Rosa, Di Luciano, Cupido, Bitadze 1, Carnesecchi 2, Inaba, 2 Ferrero 1, Napolitano.

Allenatore Stefano Piccardo.

BPER R.N. SAVONA: Nicosia, Rocchi, Patchaliev 1, Figlioli 1, Vavic, Rizzo 1, Cora, Bruni 1, Campopiano, Guidi, Durdic 1, Erdelyi 1, Da Rold, Bragantini.

Allenatore Alberto Angelini.

Arbitri: Arnaldo Petronilli di Roma e Alessandro Severo di Roma.

Delegati Fin: Filippo Gomez di Napoli e Giuseppe Sorgente di Firenze..

Superiorità numeriche:

C.C. ORTIGIA: 4 / 15

BPER R.N. SAVONA: 1 / 8

Note:

Usciti per 3 falli: A 7’11” dalla fine del 4° tempo Cora (Savona); a 2’03” dalla fine del 4° tempo Giribaldi (Ortigia).

A 3’16” dalla fine del 4° tempo è stato espulso definitivamente con sostituzione Figlioli (Savona) per proteste, articolo 9.13.

A 5’10” dalla fine del 4° tempo è stato ammonito per proteste l’allenatore dell’Ortigia, Piccardo.

A 3’32” dalla fine del 4° tempo è stato ammonito per proteste l’allenatore del Savona, Angelini.

Sequenza tiri di rigore:

Cassia (Ortigia) gol 7 – 6

Campopiano (Savona) gol 7 – 7

Inaba (Ortigia) traversa 7 – 7

Rocchi (Savona) gol 7 – 8

Carnesecchi (Ortigia) palo 7 – 8

Erdelyi (Savona) gol 7 – 9

Ferrero (Ortigia) gol 8 – 9

Rizzo (Savona) palo 8 – 9

Cupido (Ortigia) parato 8 – 9