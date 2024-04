Cooperative, Garibaldi (PD): “Nuovo contratto, la regione adegui le tariffe al più presto”

Liguria. “Le cooperative sociali svolgono una funzione fondamentale per i servizi di welfare e costituiscono una rete unica con decine di migliaia di lavoratori e quasi centomila utenti nella sola Liguria” così il capogruppo del partito Democratico Luca Garibaldi, sostenendo l’appello di cooperative sociali e associazioni..

“Condividiamo l’appello rivolto oggi da sindacati e associazioni delle cooperative sociali sul rinnovo delle tariffe da parte della Regione e dei contratti da parte della Pubblica Amministrazione, in attuazione al nuovo contratto nazionale. Troppe volte si è scelta la strada del risparmio dei costi scaricando sulla cooperazione”, spiega.

“C’è un tema di qualità dei servizi, di qualità del lavoro da garantire e la Regione deve muoversi rapidamente in questa direzione adeguando le tariffe e dando dignità al lavoro delle cooperative sociali. In un contesto in cui, soprattutto sulla sanità, la Regione ha preannunciato tagli e riduzioni, sarebbe inaccettabile che a pagarne i costi sia la rete dei servizi sanitari, sociosanitari ed educativi, sulla cui tenuta le cooperative sociali hanno un ruolo fondamentale”, conclude Garibaldi.