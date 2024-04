Consultorio Finale Ligure, Asl 2 smentisce chiusura: “Trasferito a Loano per i lavori delle nuove Case di Comunità”

Finale Ligure. Dopo i timori e le indiscrezioni su un possibile stop al presidio sanitario e servizio del consultorio, la Asl2 smentisce qualsiasi ipotesi di chiusura per le attività territoriali localizzate a Finale Ligure.

“Per consentire i lavori previsti dal PNRR si è reso necessario il trasferimento temporaneo del consultorio di Finale Ligure nella sede consultoriale di Loano” precisa l’azienda sanitaria savonese.

“Nell’ambito dell’organizzazione del trasloco, Asl 2 assicura, tramite il coordinamento tra la Direzione Socio Sanitaria, la Direzione del Consultorio e la Direzione del Distretto Sanitario, di erogare nella sede di Loano – durante il periodo necessario al trasferimento – gli stessi servizi resi a Finale Ligure”.

“Al termine dei lavori delle Case di Comunità di Pietra e Finale Ligure, le due sedi del consultorio, come per norma, saranno ubicate presso l’ospedale Santa Corona e presso la struttura del Ruffini, come già comunicato alle autorità comunali” conclude l’Asl 2, precisando sull’attuazione dello stesso piano sanitario regionale e degli sviluppi in atto su sanità e medicina territoriale.

“Ancora una volta il consigliere Arboscello solleva un problema che non esiste per cercare di screditare la Giunta, ma prende un granchio”. L’assessore alla Sanità Angelo Gratarola replica così alle parole del consigliere regionale di opposizione Roberto Arboscello che in una nota ha sollevato l’allarme sulla presunta chiusura del consultorio di Finale Ligure.

“Il consultorio è stato infatti temporaneamente trasferito nella sede di Loano che fa sempre parte dello stesso distretto – aggiunge Angelo Gratarola – per consentire i lavori previsti dal PNRR per realizzare la Casa di Comunità in via della Pineta a Finale Ligure”.

“Nel plesso di Loano Asl 2 garantirà tutti i servizi forniti a Finale Ligure. Conclusi i lavori, il consultorio di Finale sarà quindi collocato in via Ruffini così come quello di Pietra Ligure troverà spazio nella Casa di Comunità presso l’ospedale Santa Corona” conclude l’assessore regionale.