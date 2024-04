Consulta dei Quartieri, Piano antenne, prossime opere pubbliche: nuovo incontro tra amministrazione e cittadini di Borghetto

Borghetto Santo Spirito. Mercoledì 24 aprile alle 20.30 nella sala consiliare “Stefania Maritano” a Borghetto Santo Spirito si terrà un nuovo incontro tra la cittadinanza e l’amministrazione comunale del sindaco Giancarlo Canepa.

“Dopo l’appuntamento della scorsa settimana – dichiara il sindaco Canepa – un’altra opportunità di confronto su temi di grande importanza per il nostro Comune. Oltre a illustrare le modalità di presentazione delle candidature per la Consulta dei Quartieri, infatti, sarà l’occasione per illustrare l’aggiornamento al piano delle antenne per la telefonia mobile che verrà approvato nel consiglio Comunale fissato per la giornata di lunedì 29 aprile. Inoltre si parlerà delle opere pubbliche in via di ultimazione e di quelle che sono in procinto di essere realizzate”.

“Verranno anche ripresi, a beneficio di chi non è riuscito a presenziare all’incontro della scorsa settimana, alcuni argomenti come la ZTL del centro storico, la vendita di due terreni comunali edificabili e la situazione del bilancio finanziario del Comune, il tutto al fine di divulgare una corretta informazione ed evitare la diffusione di notizie non vere”.