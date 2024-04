Compostaggio domestico, ad Andora due punti informativi promossi da Comune ed Egea Ambiente

Andora. Continua il percorso verso la sostenibilità ambientale dei comuni del golfo dianese e andorese. Questo grazie ad una nuova campagna dedicata al compostaggio domestico promossa dalle amministrazioni comunali in collaborazione con Egea Ambiente.

“Dalla prossima settimana prenderanno il via numerosi appuntamenti informativi dedicati a quella che è considerata la pratica più ecosostenibile che ci sia, che trasforma l’organico (uno dei rifiuti più complessi da smaltire) in una risorsa utile per le nostre piante o il nostro giardino – spiegano da Egena – Finalità della campagna è quella di stimolare una gestione più consapevole dei rifiuti organici, con l’obiettivo di ridurre i quantitativi di rifiuti da conferire agli impianti di trattamento, sottraendo quelli a matrice organica -costituiti principalmente da scarti di cucina e da scarti vegetali – al circuito di gestione, generando benefici ambientali ed economici”.

I punti informativi, che forniranno tutte le informazioni sul compostaggio domestico e sulla raccolta differenziata, chiarendo i dubbi dei cittadini, si terranno ad Andora lunedì 8 aprile presso il mercato dalle 8 alle 13 e lunedì 15 aprile sulla via Aurelia (angolo viale Roma) dalle 14.30 alle 18.