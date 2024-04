Come comportarsi in caso di calamità naturali: gli studenti incontrano vigili del fuoco, protezione civile e croce bianca di Albenga

Albenga. Calamità naturali, alluvioni, incendi e smottamenti. La Liguria è un territorio fragile e sapere come comportarsi in caso di pericolo è importantissimo.

Ecco perché questa mattina, presso il cinema Multiplex si è svolta una giornata dedicata ai comportamenti in caso di calamità naturali per i ragazzi degli istituti superiori Itis e agrario organizzato dall’ufficio educazione alla legalità del comando polizia locale di Albenga. Sono inoltre intervenuti funzionari dei vigili del fuoco, i volontari della protezione civile e della croce Bianca di Albenga.

Il commissario Gianluca Dagnino attraverso immagini originali e slide esplicative ha illustrato gli studenti i comportamenti da adottare nei casi di incendi boschivi, alluvioni e smottamento.

Sono intervenuti anche il sindaco di Albenga Riccardo Tomatis e il sindaco di Ciasano sul Neva Massimo Niero che hanno raccontato ai ragazzi le esperienze che, in qualità di sindaco, hanno vissuto in prima persona in occasione di alluvioni e incendi avvenuti recentemente.

Entrambi i sindaci hanno chiuso i loro interventi con un ringraziamento alle forze dell’ordine, alla polizia locale, ai vigili del fuoco e a tutti i volontari e, a tal proposito hanno rivolto un appello ai ragazzi invitandoli a impegnarsi nel volontariato per il loro territorio e a tenere in ogni caso comportamenti responsabili.

Alla fine dell’incontro agli studenti è stato consegnato un utile vademecum elaborato dall’ufficio educazione alla legalità.