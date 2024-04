Code per il controesodo pasquale. E con la ripresa dei cantieri altro bollino rosso in A10

Ponente. E’ arrivata con il tardo pomeriggio di oggi la fase più critica del controesodo pasquale, con bollino rosso su tutte le tratte autostradali della Liguria e del savonese. Già nel corso della mattinata si sono verificate le prime code e rallentamenti lungo tutte le principali arterie che dalla Riviera muovono verso le regioni del nord Italia: ora, secondo le previsioni, una intensificazione del traffico con possibili conseguenze anche sulla stessa via Aurelia.

Al momento la situazione viaria vede code tra Borghetto Santo Spirito e Pietra Ligure, oltre a rallentamenti fino a Orco Feglino, sempre in direzione Savona, con tempi di percorrenza superiori alla media.

E una coda di un km è segnalata tra Spotorno e Savona. Disagi in aumento anche nelle tratte tra Savona e Genova, in particolare nella direttrice fino al bivio con la A26.

La situazione viaria dovrebbe lentamente rientrare alla normalità solo in tarda serata, smaltito il flusso veicolare.

Intanto, da Autostrade per l’Italia ecco come sarà la giornata di martedì 2 aprile, che segna anche l’inizio della ripresa in mattinata dei cantieri di manutenzione interrotti per le festività pasquali: sulla A10, in direzione Genova, sarà una giornata da bollino rosso dalle 10.00 alle 19.00.

Prevista circolazione sostenuta anche in direzione Savona.

Bollino rosso, nella stessa fascia oraria, indicato da domani sulla A26 in direzione Genova Voltri, ma criticità saranno presenti anche nella direzione opposta.