Chiuso il pronto soccorso, pazienti e personale intossicati da spray urticante

Liguria. Chiuso nel pomeriggio il pronto soccorso dell’ospedale Galliera. L’aria è diventata irrespirabile dopo che la polizia locale ha usato spray urticante per bloccare un uomo sottoposto a Tso che ha iniziato a dare in escandescenze.

È successo intorno alle 16.00. Gli agenti erano andati in centro storico a prelevare un uomo di origine nordafricana molto agitato. Una volta raggiunto il pronto soccorso per eseguire il trattamento sanitario obbligatorio, il soggetto ha iniziato a manifestare comportamenti violenti e un vigile ha deciso di usare la bomboletta in dotazione per neutralizzarlo.

L’azione, però, non è stata priva di effetti. I pazienti in attesa del triage sono stati immediatamente spostati e messi sotto ossigeno per aver respirato il gas irritante. Lievemente intossicati anche 8 lavoratori, due dottoresse e sei tra infermieri e operatori socio-sanitari. Nessuno di loro risulta in gravi condizioni.

La direzione sanitaria dell’ospedale ha chiamato la centrale del 118 per fermare l’invio di ambulanze al Galliera in attesa che la situazione torni alla normalità. La riapertura del pronto soccorso è prevista in serata.