Centro storico Albenga, Ciangherotti (FI): “Al 30% del potenziale, sostenere attività presenti e favorire nuove aperture con eventi, sicurezza e pulizia”

Albenga. “Lo sviluppo del centro storico di Albenga così come lo conosciamo oggi porta due firme. Una è quella dell’ex sindaco Rosy Guarnieri e l’altra è quella degli imprenditori”. Lo dichiara il consigliere comunale e coordinatore albenganese di Forza Italia Eraldo Ciangherotti.

Ricorda il capogruppo ingauno: “A Rosy Guarnieri va il grande merito di aver favorito il dialogo con i musulmani – spiega Ciangherotti -. Da sindaco, non solo li sostenne, ma partecipò anche all’inaugurazione della più grande Moschea della Liguria in via al Piemonte. Rosy fu un sindaco visionario e di ben altro spessore rispetto a quello che, per fortuna degli albenganesi, sta per giungere alla fine del suo mandato. L’inclusione delle minoranze religiose non si fa con parole vuote di buonismo ipocrita, ma si realizza attraverso gesti concreti”.

“Dopo l’inaugurazione della nuova Moschea – aggiunge il consigliere ingauno -, fu Re Carciofo a dare il via allo sviluppo del centro storico favorendo l’arrivo di una nuova clientela, a cui sono seguite altre attività. Oggi il sindaco prova ad accaparrarsi i meriti degli sforzi economici degli imprenditori e delle coraggiose decisioni prese nel passato da altri amministratori: tutti interventi che non gli appartengono. La maggioranza ha il vizio di vantasi pubblicamente di azioni che rientrano nella ordinaria amministrazione. Se la giunta ha contribuito a finanziare qualche evento nel centro storico, spesso enfatizzando i ricavi pubblicitari, non ha di certo compiuto un gesto eroico. Al massimo, si è limitata a compiere un atto dovuto nei confronti di coloro che versano le tasse e contribuiscono a pagare lo stipendio di sindaco e assessori”.

Ciangherotti conclude: “Il prossimo sindaco Nicola Podio si impegnerà attivamente, garantendo totale sostegno alle attività esistenti e a quelle che verranno dando gli strumenti necessari per lavorare e produrre e far si che sempre più turisti possano visitare, scoprire e amare il nostro bellissimo centro storico, che attualmente ha espresso solo il 30% del suo potenziale. Basta dare un’occhiata alle vie e alle piazze meno frequentate per rendersi conto che c’è molto di più da fare. È fondamentale ripopolare ulteriormente l’asse di via Roma per favorire lo sviluppo commerciale. L’amministrazione guidata dal sindaco Nicola Podio si impegnerà attivamente, garantendo totale sostegno alle attività esistenti e promuovendo nuove iniziative per ravvivare le zone più trascurate, a partire dagli interventi di pulizia straordinaria”.