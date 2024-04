Cengio, proseguono i lavori di messa in sicurezza della parete rocciosa di via Roella

Cengio. Nell’ambito dei lavori per interventi di mitigazione dal rischio idrogeologico, prosegue la messa in sicurezza della parete rocciosa di via Roella.

Contemporaneamente, con il completamento delle opere che hanno interessato la parete rocciosa lato nord, sono iniziati i lavori di ripristino del lato ferrovia con la pulizia della zona interessata e la successiva installazione di reti di protezione idonee che verranno fissate con l’ausilio di elicotteri.

I lavori sono finanziati dalla Regione Liguria con uno stanziamento di circa un milione di euro (913.850 euro per la precisione) per la tutela e salvaguardia del territorio.