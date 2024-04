Carcare, la maggioranza replica alla minoranza: “Persi 100mila euro a causa della loro precedente gestione”

Carcare. “I consiglieri di minoranza, privi di argomenti seri, anziché essere allarmati per le presunte dichiarazioni del sindaco Mirri, dovrebbero esserlo per le loro sciocchezze che periodicamente sfornano”.

Inizia così la dura replica dell’amministrazione comunale di Carcare, per voce del capogruppo di maggioranza Simone Formento, alla minoranza.

“In ogni caso, – hanno proseguito dalla maggioranza, – li ringraziamo per darci l’opportunità di portare a conoscenza dei carcaresi sulle manchevolezze che quotidianamente riscontriamo dalla cattiva gestione amministrativa precedente. Del resto anche il Presidente della Provincia, circa un anno fa, dichiarava: ‘Evidentemente De Vecchi, nei sui 5 anni di mandato non ha seguito molto attentamente l’iter per l’affidamento a SAT del servizio nei 65 Comuni’”.

“Pertanto, dovrebbero spiegare ai carcaresi il perché, per cinque anni non hanno applicato l’annuale aggiornamento Istat, che adesso siamo costretti a restituire alla Proteo, la Società prima della gestione di SAT, per una cifra pari a circa 100 mila euro”, hanno aggiunto ancora.

“Confidando nel fatto che questa sia l’ultima ‘eredità’ della mala gestione precedente alla quale dobbiamo porre rimedio, invitiamo l’opposizione a farsi una ragione del fatto che i cittadini ci hanno scelti, non solo per realizzare il nostro programma elettorale, ma anche per scolpire nella roccia la parola fine ai quasi 14 anni (in particolare gli ultimi 5 anni) di disastrose scelte politiche ed amministrative perpetrate dalle tre giunte che si sono succedute dall’attuale minoranza”.