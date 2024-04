Carcare, dieci medici in rete per assistere in modo più capillare i pazienti di gran parte della Val Bormida

Carcare. I medici di famiglia di Carcare, Millesimo e Cengio (che prestano servizio anche a Calizzano, Bardineto, Osiglia, Murialdo, Altare, Cosseria, Roccavignale, Mallare, Plodio, Bormida e Pallare), fanno rete per garantire al meglio la salute dei loro pazienti in ogni momento della giornata.

Si tratta di un progetto attivato in collaborazione con l’Asl 2, con il direttore socio sanitario Monica Cirone e il direttore del Distretto delle Bormida Luca Corti, che interessa una delle due aggregazioni funzionali territoriali della Val Bormida, ossia quella carcarese (nell’altra, di Cairo, si effettua medicina di gruppo, ndr).

Come spiega il referente dell’Atf, il dottor Marco Mannari, “da questo momento tuttI i miei pazienti e quelli di altri nove professionisti potranno usufruire del servizio, che supplisce agli orari o ai giorni di assenza dei propri medici. Un modo per far sì che, in caso di necessità o di urgenza, ognuno di noi possa compilare ricette, visitare o dispensare cure e medicinali in presenza di una rete informatica che ci offre tutte le informazioni di chiunque (purché sia un paziente territoriale) si presenti nei nostri studi”.

Una comodità per i cittadini, a volte impossibilitati a recarsi dal proprio medico per motivi di orari incompatibili o altre problematiche, ma anche per limitare gli spostamenti di più chilometri. Ad oggi infatti è salita la soglia massima degli utenti assegnati ai professionisti, e i medici valbormidesi ne contano fino a 1900, spesso residenti in paesi distanti tra loro. Un problema, questo, anche per le visite domiciliari, per le quali i trasferimenti sottraggono tempo e risorse.

“Con il nuovo sistema, attivo dal primo aprile scorso, saremo più capillari e sarà più facile per ognuno avere un medico a disposizione in qualunque fascia oraria”, conclude Mannari.

Con Mannari saranno in rete i seguenti medici: Erika Fossarello, Daniela Privitera, Rocco Robertino Pittari, Alberto Rebella, Pietro Scarrone, Sandra Mazza, Barbara Bossolasco, Sabrina Briozzo e Sara Levratto. Resta fuori il dottor Matteo Vallauri perché quasi in età pensionabile, e poiché è di dieci il numero massimo consentito di dottori per la medicina in rete di ogni Atf. Ogni medico manterrà i suoi orari di studio, per consultare quelli degli altri è possibile collegarsi al sito dell’Asl 2, anche se a breve ogni professionista divulgherà le informazioni necessarie tra i suoi pazienti.