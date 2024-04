Canottieri Sabazia per la nona giornata nazionale della salute della donna

Savona. Sabato 13 aprile, in occasione della nona giornata nazionale della salute della donna, nelle acque del porto turistico di Savona, la Canottieri Sabazia ha schierato le sue “donne in rosa”, che hanno partecipato ad una regata amatoriale per la sensibilizzazione della popolazione sulla necessità di prevenzione e diagnosi precoce delle patologie oncologiche femminili.

L’evento, che è promosso dalla Fondazione Atena Onlus, con il patrocinio di Rai, media partner Rai Radio 2 ed in collaborazione con Kearney, Recordati e U.S.I., si è svolto in contemporanea in 35 località italiane e vuole essere un invito a tutte le donne a prendersi cura della propria salute attraverso la prevenzione, con lo slogan #CONCENTRATISULLATUASALUTE. L’attrice Rocio Munoz Morales è stata madrina dell’evento e Antonio Rossi ha remato insieme al Fiume Rosa da Roma.

La squadra femminile di Dragon Boat della Canottieri Sabazia, le Senza Sprescia, a confermare la loro natura non competitiva, svolgono attività sportiva non agonistica con cadenza settimanale nelle acque savonesi ed hanno sostenuto e promosso a livello locale l’evento, dimostrando come l’attività sportiva canoistica possa essere di ausilio in campo motorio e anche psicologico a fini riabilitatori, sia per la tipologia di attività sportiva sia perché, insieme si è più forti ed insieme si può combattere meglio che da sole.