Celle Ligure. Lascia il calcio con amarezza Mino Giannone, navigato centrocampista che ha indossato la maglia di tante squadre nella provincia di Savona. Non basta, infatti, il pari contro il Savona alla Vadese che viene eliminata in semifinale playoff. Si conclude dunque la vita calcistica del calciatore azzurrogranata che ora si dedicherà alla famiglia, come spiega nel post-partita.