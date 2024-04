Calcio, Savona. L’in bocca al lupo speciale di mister Frumento: “Ragazzi concentrati, il ricordo di Cristina Morena farà dare il 120%”

Savona. Domenica all’Olmo Ferro di Celle Varazze si giocherà la semifinale playoff di Prima Categoria “B” tra Città di Savona e Vadese. Posizionandosi rispettivamente al terzo e al quarto posto, le formazioni di Biffi e Monte si sfideranno nuovamente dopo lo scontro di settimana scorsa vinto dai biancoblù.

E proprio agli Striscioni, con l’ansia da prestazione generale che si fa sempre più forte, si è rivolto una persona che è rimasta nel cuore della gente savonese: mister Ermanno Frumento.

“Le partite secche vengono decise senz’altro da un episodio – analizza -. Credo che sarà una gara estremamente equilibrata. Chiaramente il cuore mi fa propendere per una parte, ma mi rendo conto che la Vadese in questo momento è in grande condizione. Ha cambiato il suo campionato inserendo Garbini e Piu a dicembre, l’allenatore è bravissimo ed un mio amico. Ma sono sincero: andare a vincere a Multedo sarà durissima per entrambi. La rosa è forte e allenata da un grande allenatore, l’ambiente è tosto e il campo pure”.

“Il Savona tecnicamente ha tutto per poter andare ai playoff regionali dove credo che due squadre su cinque, ma anche tre, possano andare in Promozione: è un’occasione irripetibile“. Le parole di Frumento si riferiscono, appunto, alle dinamiche che possono verificarsi viste le varie classifiche nelle categorie. Vista la salvezza della Lavagnese, dalla Promozione all’Eccellenza saliranno anche le seconde in classifica (con il Celle Varazze ad un passo da evitare gli spareggi). Tre squadre arriveranno da retrocesse, mentre altre sei scenderanno in Prima Categoria. Con le cinque vincenti dei gironi di quest’ultima, rimangono ancora due posti a disposizione. Il terzo slot è legato ai risultati della squadra ligure che parteciperà alla fase nazionale per salire in Serie D (Cairese, Rivasamba o Pietra Ligure).

Insomma, una serie di situazioni favorevoli ma che tuttavia non fa staccare la spina al gruppo squadra savonese: “Sono molto concentrati e hanno grande rispetto per gli avversari, che è un bene. Faccio veramente il più grande in bocca al lupo a tutti. La scomparsa di Morena? Cristina era veramente straordinaria. Mi ha regalato una sciarpa l’anno scorso e la terrò sempre con me. Ora la squadra nel suo ricordo deve dare il 120%, non il 110%“.

Da savonese, Ermanno Frumento porta sempre nel cuore il Vecchio Delfino. Ma anche il tifo biancoblù lo ricorda sempre con affetto: “Aver lasciato un bel ricordo è la più grande soddisfazione. Rivedere il marchio unito alla squadra è meraviglioso. Il mio obiettivo principale era quello. Il merito va a chi, con un enorme sacrificio, è riuscito a farcela. Io ho fatto tutto quello che potevo fare e forse anche qualcosa in più. I tifosi non hanno mai smesso di sostenere la squadra, anche in una categoria che per Savona è una vergogna. Il loro tifo è da Serie C o Serie D, dove il Savona meriterebbe di stare. A loro bisogna soltanto dire grazie e io non dimenticherò mai il loro appoggio, anche lo scorso anno in una situazione veramente tragica”.

“Se la salute me lo permette, la volontà è assolutamente quella di proseguire perché mancano 39 partite alle 900 panchine. Vediamo“, chiosa Frumento con una motivazione lontana da essere tenuta nascosta.