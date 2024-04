Calcio, Savona perde un’ultras storica: è scomparsa Cristina Morena

Savona. Una giornata tristissima per i colori biancoblù. Quest’oggi è scomparsa Cristina Morena, storica ultras del Savona da sempre al fianco del Vecchio Delfino.

Membro imprescindibile dei Vecchi Ultras 1972, nonostante fosse malata da tempo non ha mai fatto mancare il suo apporto alla causa degli Striscioni. In occasione del derby contro l’Albissole, sia il presidente Santucci che la tifoseria organizzata le avevano dedicato un pensiero.

“Forza Cristina tieni duro!”, questa la frase mostrata dagli ultras sullo striscione esposto per farle arrivare tutta la vicinanza del mondo biancoblù.

Di seguito ecco il ricordo del club: “Il tuo sorriso sarà nei cuori di chi ti ha conosciuta, sempre presente in gradinata a tifare per il tuo Savona. Grazie per aver creduto in noi sin dal primo giorno ed averci aiutati all’inizio di questa avventura in cui hai messo le tue ultime forze. Ciao Cristina”.