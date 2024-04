Calcio, il finalese Debenedetti promosso in Serie B con il Mantova

Mantova/Finale Ligure. Con il pareggio del Padova, la diretta concorrente per la corsa alla vetta, tutta Mantova ha potuto gioire ancora prima di giocare: i biancorossi sono in Serie B con tre giornate di anticipo.

Un traguardo importante per il club, soprattutto vista la non brillante stagione passata, ma anche per una “vecchia” conoscenza del calcio dilettantistico ligure: a festeggiare c’è Alessandro Debenedetti, attaccante classe 2003 che ha avuto il suo exploit con la maglia del Finale.

E proprio nel giorno in cui il suo mister in giallorossoblù, Pietro Buttu, celebra il salto in Serie D, arriva questa notizia ad impreziosire la giornata di entrambi: il suo ex baby bomber promosso in cadetteria.