Calcio dilettanti: cinque partite da non perdere, riflettori sull’Olmo Ferro

Eccellenza

Cairese vs Campomorone Sant’Olcese (domenica ore 15 al Brin)

Quale Cairese in questo finale di campionato? Quella che ha fatto arrabbiare mister Boschetto dopo il pareggio di Busalla o quella spietata che in mezzora ha liquidato la Golfoparadiso? Il test contro il Campomorone dell’ex mister gialloblù Diego Alessi è una prova importante in vista dei playoff, che i gialloblù dovranno provare a disputare come secondi. Guai quindi ad abbassare la guardia per una squadra che per chiudere la stagione col sorriso deve qualificarsi e poi vincere i playoff nazionali.

Classifica a quattro dal termine: Imperia 58, Cairese e Rivasamba 48, Pietra Ligure 42, Athletic Club 39, Angelo Baiardo 38, Campomorone 37, Arenzano 36, Golfoparadiso 34, Taggia 33, Genova Calcio 32, Voltrese 31, Serra Riccò (-1) 28, Sammargheritese 24, Busalla (-1) 21, Forza e Coraggio 13.

Promozione “A”

Celle Varazze vs San Francesco Loano (domenica ore 15 all’Olmo Ferro)

La madre di tutte le partite. Decisiva per la vittoria finale e per la lotta playoff. Gli ospiti in caso di vittoria volerebbero matematicamente in Eccellenza al termine di una cavalcata trionfale e sorprendente. Infatti, le favorite della vigilia erano il Celle Varazze e la Sestrese. I padroni di casa non sono stati bravi come i rossoblù ma hanno fatto un campionato di livello. Vincendo, oltre a tenere aperto il campionato, guadagnerebbero chance di vincere i playoff senza giocarli se poi riusciranno a mantenere 7 punti di vantaggio sulla terza in classifica. Equilibri di vetta che arricchiscono una gara che a prescindere sarebbe da vedere vista la qualità delle due squadre.

Classifica a quattro dal termine: San Francesco Loano 63, Celle Varazze 56, Praese 49, Sestrese 46, Pontelungo e Carcarese 44, Legino 37, Ventimiglia 36, Ceriale 34, San Cipriano 31, New Bragno 27, Finale e Pra’ FC 26, Campese 25, Camporosso 21, Quiliano&Valleggia 11.

Prima Categoria “A”

Millesimo vs Andora (domenica ore 15 al Comunale)

Servono sei punti sui nove disponibili ai giallorossi per festeggiare la vittoria del campionato. Incredibile che la squadra regina della Coppa Liguria e ancora imbattuta in campionato debba sudare ancora. Il merito è dell’Argentina Arma, che non ha mollato un colpo. In caso di successo contro un Andora con speranze playoff vicine allo zero ma non ancora nulle e contestuale pareggio o sconfitta dei rossoneri contro l’Oneglia, il club valbormidese potrebbe stappare lo champagne.

Classifica a tre giornate dal termine: Millesimo 61, Argentina Arma 57, Baia Alassio 45, Vadino 41, Andora 40, Ospedaletti 39, Golfo Dianese 36, Cengio 35, San Filippo Yepp 29, Oneglia 28, Altarese 24, Virtus Sanremo 9, Plodio 7, Polisportiva Sanremo 6.

Prima Categoria “B”

Albissole vs Città di Savona (domenica ore 15 al Faraggiana)

Prima contro terza. Sfida dal sapore di Serie D. A differenza dell’andata, saranno presenti entrambe le tifoserie al completo visto che a seguito dell’acquisizione del marchio del Savona 1907 Fbc gli ultras sono tornati a sostenere i biancoblù. Il Città di Savona ha motivazioni fortissime visto che deve obbligatoriamente centrare i playoff per evitare che la stagione si chiuda in modo deludente. I ceramisti sono già campioni da più di una settimana e proveranno a chiudere da imbattuti il loro campionato.

Vadese vs Multedo (domenica ore 15 al Chittolina)

Quarta contro seconda. La formazione di casa avrebbe rivaleggiato con l’Albissole per la vittoria finale se non fosse stato per l’inizio difficoltoso. Gli ospiti sono secondi ma sentono sul collo il fiato degli stessi azzurrogranata e del Città di Savona. Per capire l’importanza di questo match, dopo il quale mancheranno appena tre partite, è sufficiente guardare la classifica nonché i calendari delle tre squadre che probabilmente disputeranno i playoff. All’ultima giornata, infatti, c’è Vadese vs Città di Savona.

Classifica a tre giornate dal termine: Albissole 52, Multedo 45, Città di Savona 44, Vadese 43, Speranza 37, Borgio Verezzi 36, Masone 34, Olimpic 30, Spotornese 28, Old Boys Rensen 26, Letimbro 23, Rossiglionese 20, Lido Square 16, Priamar 10.