Calcio, Albissole connubio vincente. I sindaci Nasuti e Garbarini: “Grandissima emozione, è una vittoria dal sapore di vera ripartenza”

Albissola Marina/Albisola Superiore. Un campionato vinto da imbattuta mandando in estasi i cittadini dei Comuni di Albissola Marina e Albisola Superiore, rappresentati sotto un unico stemma. Se è vero che l’unione fa la forza, l’Albissole è riuscita in due imprese: sportiva e sociale.

Grazie al sodalizio biancazzurro infatti, rinato dalle ceneri dopo la mancata iscrizione al campionato nell’estate del 2019 e il successivo fallimento, ogni campanilismo è venuto meno e tutti gli albisolesi, per una notte, hanno festeggiato insieme dimenticandosi di essere residenti in due cittadine differenti.

Gianluca Nasuti, sindaco di Albissola Marina dal 2014, ha commentato: “Per me è una grandissima emozione. In 10 anni da primo cittadino abbiamo vinto 6 campionati, quindi penso di poter affermare di portare fortuna. Rispetto ad altre vittorie devo dire che questa ha il sapore di un risultato che sa di vera ripartenza. Si è ripartiti con grandissima energia, con un pubblico così non si può fare a meno di essere contenti”.

“Lo sport unisce e questa ne è la testimonianza – ha affermato Maurizio Garbarini, sindaco di Albisola Superiore -. Le Albissole sono uno splendido connubio e il calcio oggi lo dimostra. È una grande festa, lo sport unisce e faremo sempre di tutto per essere vicini a società che portano questi risultati”.

“La programmazione nasce dal settore giovanile – ha aggiunto Nasuti -, dai nostri ragazzi, da chi tutti i giorni pensa a loro”. Poi la rivelazione: “Quando stavamo immaginando e preparando il rifacimento del campo Stefano (Resca, vicepresidente dell’Albissole, ndr) mi ha sussurrato di prepararlo almeno per l’Eccellenza”.

“Siamo stati abituati a sognare – ha concluso Garbarini -, abbiamo sognato in grande e speriamo di tornare a sognare in grande. Godiamoci la vittoria di questo campionato difficile. Questo è testimonianza che c’è una squadra e una società importante. Bisogna ringraziare soprattutto chi agisce dietro le quinte, quanto ottenuto è il risultato di un lavoro di squadra”.

Infine Nasuti ha terminato l’intervista con un riferimento ai sempre presenti ‘Zueni’: “Ci tengo a sottolineare il fatto che siano incredibili. Quando siamo ripartiti dalla Seconda Categoria c’erano tutti. Loro sono la dimostrazione di quanto non sia importante la categoria, bensì la bandiera dell’Albissole”.