Cairo, il mercato della terra trasloca temporaneamente in piazza della Vittoria

Cairo Montenotte. Modifiche temporanee ai mercati in programma a Cairo. Per quanto riguarda quello settimanale del giovedì, vista la chiusura del ponte Italia 61 e i disagi alla viabilità nel giorno in cui non è possibile transitare nè sostare in corso Mazzini per la presenza delle bancarelle, è stato chiesto agli ambulanti di anticipare la chiusura dell’attività in modo da permettere agli operatori ecologici di pulire l’area e poter così riaprire al traffico entro le ore 15.

Il Mercato della Terra, in programma il secondo sabato del mese, (e quindi per aprile sabato 13, ndr) da ora fino al termine dei lavori in piazza Abba e via Fratelli Francia sarà temporaneamente spostato in Piazza della Vittoria nella parte transitabile lato centro storico. Inoltre, nel mese di agosto si svolgerà il terzo sabato del mese per evitare sovrapposizioni con il Cairo Medievale.

Verranno anche riservati 25 posti auto nel parcheggio pubblico dei Levatoi, in strada Sant’Anna, per agevolare lo svolgimento dell’attività, nel giorno in cui ricade il Mercato della Terra.