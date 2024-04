Cairo, i cedri di piazza Abba e la strada Ferranietta al centro del prossimo Consiglio comunale

Cairo Montenotte. Saranno i cedri di via Abba l’argomento più discusso nel prossimo Consiglio comunale, in programma lunedì 29 aprile alle 8.30. La decisione dell’Amministrazione guidata dal sindaco Paolo Lambertini in merito al loro abbattimento, infatti, ha suscitato non poche polemiche nonché una petizione per salvare gli alberi. Proprio sabato scorso sono state raccolte un migliaio di firme dal comitato nato ad hoc che vede tra i sostenitori i consiglieri dei due gruppi di opposizione, “Più Cairo” e “Cairo in Comune”, dai quali è stata anche presentata, rispettivamente, un’interrogazione ed una proposta di mozione per salvaguardare le piante ad alto fusto e far sì che vengano contemplate nel progetto di riqualificazione della piazza.

Ma non solo. Sempre in Consiglio torna la spinosa questione dello sbarramento alla strada che conduce ai terreni agricoli di Rio Ferranietta, nella Riserva dell’Adelasia. In particolare il gruppo “Più Cairo” chiede informazioni sul sequestro penale del fascicolo che riguarda il progetto di sistemazione della strada, “fascicolo di cui più volte è stato richiesto un accesso agli atti mai concesso dal 2020 ad oggi”.

“Riteniamo che molte delle perplessità da noi già sottolineate siano avvalorate dall’ipotesi criminosa di cui all’indagine penale presumibilmente ancora in essere – scrivono i consiglieri Fulvio Briano, Renzo Berretta e Alberto Poggio – Interrogheremo il sindaco per sapere se lui o qualche altro membro della giunta sia stato raggiunto da un avviso di garanzia, ma anche se sia stato valutato il rischio di revoca del finanziamento da fondi europei”.

Il contributo a cui il gruppo di minoranza fa riferimento ammonta a 370 mila euro. Già quattro anni fa “avevamo chiesto al sindaco Lambertini spiegazioni su un tratto di quella strada interessato dagli interventi, che risulta chiuso da una sbarra e che insiste su terreno di proprietà del genero, se la strada è privata o ad uso pubblico (e quindi in tal caso dovrebbe rimanere aperta a tutti) e se il sindaco abbia valutato l’esistenza di un eventuale conflitto di interessi nel trattare la pratica, ma finora abbiamo ricevuto solo risposte evasive. Ci sembra giunta l’ora di fare chiarezza”, concludono.

Da “Più Cairo”, inoltre, un’interrogazione che chiede chiarimenti sulla tac e la presenza dell’anestesista all’ospedale San Giuseppe.