Bper, 266 borse di studio a studenti meritevoli: premi anche in Liguria

Liguria. Si è svolta al BPER Banca Forum Monzani di Modena, la cerimonia di consegna delle borse di studio BPER Banca – 57° edizione. Quest’anno sono stati premiati 266 studenti delle scuole superiori provenienti da 42 province italiane che si sono distinti nel corso dell’anno scolastico 2020-2021: 85 di loro hanno ricevuto un assegno da 700 euro, altri 181 un assegno da 500 euro. Un folto gruppo di ragazze e ragazzi ha partecipato di persona all’evento, che è stato anche trasmesso in streaming.

A Savona Aurora Icardo e Marco Modonesi il premio da 700 euro. A Dharma Kusala Ngurah e Giulia Chiarlone il premio da 500 euro. A Imperia Serena Ferrari e Omaima Rhoul hanno ottenuto la borsa di studio da 700 euro. A Genova Ginevra Campodonico ha vinto la borsa di studio da 500 euro.

Per BPER Banca sono intervenuti il Chief Human Resources Officer, Giuseppe Corni, e la Responsabile Direzione Communication, Serena Morgagni. Erano inoltre presenti il Rettore dell’Università di Modena e Reggio Emilia, Carlo Adolfo Porro, il Dirigente Scolastico Regionale, Giuseppe Schena, e, per il Comune di Modena, l’Assessore alla Cultura, Politiche giovanili, Città universitaria, Andrea Bortolamasi, e l’Assessore per l’Istruzione, Formazione professionale, Sport e Pari Opportunità, Grazia Baracchi.

Il Premio è stato istituito nel 1967 in occasione del centenario della Banca Popolare di Modena ed è ancora oggi portato avanti nel solco della tradizione, dalla banca, diventata nel frattempo BPER Banca. L’iniziativa è un’ulteriore testimonianza dell’attenzione che l’Istituto riserva ai territori, con particolare riguardo al mondo della scuola, dell’educazione e delle giovani generazioni.

Nel corso dell’evento Giuseppe Corni, Chief Human Resource Officer di BPER ha affermato: “Come Banca che vive con convinzione la propria responsabilità sociale, desideriamo dare un segnale importante e far capire alle ragazze e ai ragazzi che investire sullo studio e sulla cultura è premiante, sono valori sui quali potranno costruire il loro futuro migliore.

La consegna delle borse di studio è un appuntamento annuale che fa parte della tradizione di BPER, ma ogni volta ci emoziona e ci arricchisce perché condividiamo la soddisfazione di questi studenti, ascoltiamo le loro storie, impariamo anche noi qualcosa dai loro sogni e dalle loro aspirazioni. La Banca – ha aggiunto Corni – porta avanti da tanti anni numerosi progetti per valorizzare gli studenti meritevoli, in particolare con iniziative didattiche e partnership con Accademie, Università e scuole”.