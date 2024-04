Borghetto, il 18 e 19 maggio le elezioni dei rappresentanti della Consulta dei Quartieri

Borghetto Santo Spirito. L’amministrazione comunale di Borghetto Santo Spirito ha indetto per le giornate di sabato 18 e domenica 19 maggio le elezioni per i rappresentanti nella Consulta dei Quartieri.

La Consulta “svolge azione di stimolo e di proposta nei confronti dell’amministrazione comunale in relazione alle problematiche del territorio, recependo e supportando le istanze che provengono da cittadini, comitati e associazioni; concorre a informare gli abitanti su tematiche amministrative affrontate dalle istituzioni locali che interessino le comunità territoriali; collabora con l’amministrazione per il benessere del paese, del territorio e delle persone residenti, domiciliate o temporaneamente presenti o titolari di attività commerciali, professionali o gestori di pubblici esercizi”.

Inoltre “ha funzioni di iniziativa e di proposta sulla gestione dei servizi del territorio; consultive nei confronti dell’attività dell’amministrazione pubblica; di promozione e cura dell’ambiente e della vita sociale, cultura e storica dei quartieri del paese”.

Il regolamento prevede l’elezione di tre componenti per ogni quartiere: centro-Laoni-Giardini; Ponti; Campirossi-Pattarello; Prigliani-Pineland.

“La Consulta dei Quartieri – dichiarano il sindaco Giancarlo Canepa e l’assessore Celeste Lo Presti – fortemente voluta da questa amministrazione, prevede il coinvolgimento attivo della cittadinanza per la promozione e valorizzazione culturale, ambientale, sociale e turistica del paese. Lo scopo è quello di diminuire la distanza tra cittadini e istituzioni tramite questo strumento di democrazia partecipata. A tal proposito abbiamo ritenuto utile organizzare due incontri con la cittadinanza non solo per divulgare le modalità di presentazione delle candidature a rappresentante della Consulta ma anche per illustrare e discutere varie tematiche che riguardano la vita del nostro paese”.

Nello specifico gli appuntamenti saranno:

– mercoledì 17 aprile alle 20.30 presso Palazzo Pietracaprina a tema: “Elezione e modalità di candidatura alla Consulta dei Quartieri – Situazione Economica dell’Ente – Vendita di due aree edificabili – ZTL Centro Storico”;

– ⁠mercoledì 24 aprile alle 20.30 nella sala consiliare del municipio di piazza Italia a tema: “Elezione e modalità di candidatura alla Consulta dei Quartieri – Piano Antenne Telefonia – Nuovi Progetti di riqualificazione”.

Sarà possibile presentare la candidatura alla Consulta mediante l’apposito modulo disponibile sul sito istituzionale dell’ente. Le candidature dovranno essere depositate entro le ore 12,00 del 02.05.2024 presso l’Ufficio Protocollo, durante il consueto orario di ricevimento (da lunedì a venerdì ore 10:00-12:00) oppure via PEC all’indirizzo comuneborghettoss@postecert.it o via e-mail comune@comune.borghettosantospirito.sv.it.