Bocce, a Savona torna la “Gara del Presidente”. Lirosi: “Auspico una significativa partecipazione”

Savona. Una gara di bocce per celebrare la festa della Liberazione. Il prossimo 25 aprile a Savona andrà in scena la “Gara del Presidente”, una competizione tradizionale dedicata alle bocce cessata in questi ultimi anni.

Scrive il Presidente del Consiglio Comunale della città della Torretta, Francesco Lirosi: “È nostra intenzione farla rivivere, in onore della Festa Nazionale, nello spirito che tutti ci deve accomunare nell’attuale percorso verso ‘Savona capitale della cultura’ e accogliendo la richiesta dei numerosi praticanti di questo magnifico sport, foriero di amicizia, cordialità e fratellanza”.

La gara, regolarmente iscritta nel calendario provinciale FIB, sarà annuale e impreziosita dai premi specifici messi a disposizione dalla presidenza del consiglio comunale. La competizione si svolgerà a coppie CD – senza vincolo sociale – e, nel corrente anno, verrà disputata sui campi de La Boccia (in Savona, via Torino) e limitrofi.

“Nel ringraziare la società organizzatrice, auspico una significativa partecipazione”, conclude Lirosi.