Baseball, Cairese: buona la prima per l’Under 15 contro il Finale

Cairo Montenotte. Esordio positivo per l’Under 15 della Cairese che sul campo di Finale ha la meglio sui padroni di casa.

Nella prima ripresa dopo aver riempito le basi tocca a Flores, Baccino e Malatesta spingere a casa i primi 5 punti mentre sul monte Giusto con tre eliminazioni al piatto concede un solo punto agli avversari. Nella seconda ripresa è Gabbani a “spazzare le basi” e sono ancora 5 i punti messi a segno; il Finale con Punturieri e Cirone accorcia le distanze e portando il risultato sul 10 a 5.

La Cairese effettua un cambio sul monte di lancio: Sechi Giacomo con autorità contiene la reazione dei padroni di casa e nell’ultimo attacco apre la ripresa con una splendida valida, imitato da Malatesta e Gabbani che portano a 16 i punti complessivi. L’ultimo assalto dei finalesi è stroncato dalla splendida giocata ad opera di Totraku che, dopo aver raccolto una palla al volo per il primo out, assiste in seconda base e realizza il doppio gioco che chiude la partita: 16 a 8 il risultato per i valbormidesi.

Domenica prossima alle 10,30 a Cairo arriveranno i Rookies di Genova per la seconda giornata di campionato.

Prima partita di campionato anche per la formazione Cairese Under 12 con il “battesimo” del campo e palla di cuoio per metà squadra. Risultato: Albisole 13 Cairese 4. Nonostante la sconfitta si registra una crescita significativa; conferme positive per Aiace e Raimondo che con Pacenza e Totraku hanno il compito di trainare la squadra. Buona la prova difensiva di Melis e Diop in seconda base mentre, all’esterno, si sono alternati Ghione, Veglia, Quattrocchi e Picciotto. Da segnalare inoltre il debutto assoluto di Tarchouna Marwen e Safoune e l’esordio di Marzulli sul monte. Come era prevedibile nel box di battuta c’è ancora da lavorare, ma le premesse fanno ben sperare.

Sabato alle ore 15 sul campo di casa i biancorossi ospiteranno il Sanremo.

Trasferta anche per la prima squadra che fa visita al Sanremo per l’ultima amichevole di rifinitura. Partita tirata sino all’ultimo inning, terminato con il punteggio di 5 a 4 per la Cairese. Ottimo test per capire le reali condizioni della squadra che nonostante gli ampi margini di miglioramento, ha dimostrato da avere i numeri per poter competere. Ottima prestazione di tutto il parco lanciatori che ha saputo gestire le mazze matuziane e, in attacco, le nove valide complessive sono comunque accettabili.

Domenica 14 aprile, opening day: i cairesi saranno ospiti degli amici del Canavese Baseball di Castellamonte.

Il saluto dopo l’incontro tra Finale e Cairese

Time-out della Cairese a Sanremo