Baseball, Cairese: atleti biancorossi impegnati in raduni e camp, nell’attesa della ripresa

Cairo Montenotte. Settimana piena di soddisfazioni per il Baseball Club Cairese, con diversi atleti impegnati a portare i colori biancorossi in trasferta.

Annalisa Bogliolo continua il suo cammino impegnata nel raduno/tryout di due giorni ad Aosta; sono rimasti in ventuno gli atleti aspiranti alla Nazionale giovanile di baseball five in vista dell’Europeo che si terrà in Francia ad ottobre.

Occhi puntati anche su Michele Garra, che in queste giornate è impegnato ad Arezzo nelle selezioni per la Nazionale Under 18: per lui l’obiettivo è il campionato europeo in Germania, a Regensburg, a luglio.

Trasferta anche per Matteo Mascarino che, approfittando delle vacanze, ha partecipare al’High Performance Camp, uno stage di alto livello a Regensburg, dove si svolgeranno gli Europei.

Anche se la pioggia impedisce gli allenamenti, il fermento c’è in casa Cairese: ad aprire le danze sabato 6 aprile saranno gli Under 12 in casa dell’Albisola Cubs, mentre per gli Under 15 l’open day sarà a Finale Ligure domenica 7 aprile. Ultima amichevole di rifinitura per i valbormidesi della Serie C che faranno visita al Sanremo.

Matteo Mascarino in Germania all’High Performance Camp