Balneari pronti alla protesta a Roma: “Superare il caos amministrativo e dare sicurezze al settore”

Liguria. La stagione estiva è alle porte, ma 30.000 imprese balneari e 100.000 addetti diretti vivono nell’incertezza per il proprio futuro. Per questo motivo il Sindacato Italiano Balneari aderente a Fipe Confcommercio ha chiamato a raccolta migliaia di imprenditori da tutta Italia per l’appuntamento di domani 11 aprile a Roma, ore 11, piazza Santi Apostoli.

“Non contro il governo, ma per sollecitare le istituzioni nazionali a legiferare con urgenza, è necessario superare il caos amministrativo e mettere in sicurezza un importante settore economico del Paese. Bisogna assolutamente salvaguardare il modello della balneazione attrezzata che il mondo ci invidia” spiega il sindacato.

“La deadline per le concessioni demaniali marittime è fissata per il 31 dicembre 2024 e, in assenza di nuovi provvedimenti, i comuni stanno organizzando i bandi per la riassegnazione delle spiagge, uno diverso dall’altro. In questo clima di attesa l’unica certezza è data dalla mappatura ufficiale delle coste italiane: il Governo ha stabilito che solo il 33% dei nostri litorali sia occupato da concessioni” conclude.

Alla protesta saranno presenti anche alcuni sindaci savonesi, alle prese proprio con la questione del rinnovo delle concessioni demaniali. Anche l’assessore regionale al Demanio Marittimo Marco Scajola parteciperà alla manifestazione organizzata a Roma dalle associazioni di categoria dei balneari Fiba Confesercenti e Sib-Fipe Confcommercio.

Scajola, su delega del presidente della Conferenza delle Regioni Massimiliano Fedriga, interverrà in rappresentanza dell’Ente come coordinatore del Tavolo in materia: lo scopo è quello di ottenere una norma nazionale di riordino del demanio marittimo, obiettivo condiviso dalle associazioni e dagli stessi enti regionali.