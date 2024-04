Autonomia differenziata, Viale (Lega): “Liguria matura per la riforma”

Liguria. “La Liguria, viste le caratteristiche economiche e sociali del nostro territorio, è matura per sperimentare e attivare forme e condizioni particolari di autonomia differenziata. Per questo, ho depositato un’interrogazione dove chiedo al Presidente di sapere come intende attivarsi per arrivare quanto prima alla riforma dell’autonomia. Sono orgogliosa che prosegua un iter che avevamo già avviato nella precedente legislatura, quando ero vicepresidente della Regione e che aveva portato all’approvazione all’unanimità di un ordine del giorno per aprire il percorso verso l’autonomia differenziata”. Lo dice in una nota Sonia Viale, vicecapogruppo della Lega in Regione Liguria.

“La Lega celebra proprio in questi giorni i suoi 40 anni dalla costituzione – prosegue – e il percorso dell’autonomia rientra nella concreta e possibile realizzazione di un modello che si basa su responsabilità e autonomia nel rispetto della coesione territoriale. Il Senato ha infatti approvato il Disegno Di Legge sull’Autonomia Differenziata e il 29 aprile il provvedimento arriverà alla Camera per l’approvazione definitiva. Una riforma che va nella direzione di aiutare cittadini e imprese, perché porterà ad avere meno sprechi, a premiare il merito, a tagliare i tempi della burocrazia”.

“In Liguria, il conseguimento dell’autonomia finanziaria dei nostri porti, con l’obiettivo di trattenere sul territorio almeno il 3% del gettito dell’IVA generato dalla loro attività, permetterebbe di poter investire in infrastrutture e logistica a favore dello sviluppo economico e produttivo della regione e dell’intero sistema Italia. L’autonomia differenziata consentirà di sperimentare nuove soluzioni e politiche in settori chiave come la sanità, l’istruzione e l’ambiente, incoraggiando l’innovazione e la competitività. Le regioni potranno gestire meglio le proprie risorse e adattare le loro politiche alle specifiche esigenze locali, portando più efficienza nell’allocazione dei denari e una miglior soddisfazione dei cittadini e delle imprese locali, tenendo conto delle specifiche esigenze e peculiarità del territorio. Una grande soddisfazione per tutto il gruppo della Lega in Regione”, conclude Viale.