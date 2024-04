Anziana cade sulle scale mobili, si ferma il consiglio regionale: Gratarola e Brunetto si precipitano a soccorrerla

Genova. Una signora ultranovantenne cade sulle scale mobili del Centro dei Liguri di via Fieschi e il consiglio regionale – dove sono presenti ben tre medici – si ferma per prestarle soccorso. È successo oggi pomeriggio intorno alle 15.30 mentre era in corso la discussione sulle associazioni antiabortiste nei consultori.

A intervenire per primo è stato il consigliere Ferruccio Sansa che si è lanciato sulla scala mobile ancora in funzione insieme a un ragazzo appena uscito dalla palestra. L’anziana donna, in compagnia della figlia, aveva appena preso il tapis roulant in salita quando è caduta di spalle battendo la testa.

Poco dopo Gianni Pastorino di Linea Condivisa, uscendo dalla sede del Consiglio per recarsi a una visita medica, ha visto la scena e, mentre un addetto del condominio fermava la scala mobile, ha allertato l’assessore alla Sanità Angelo Gratarola e il presidente della commissione Sanità Brunello Brunetto, entrambi medici anestesisti. I due si sono subito precipitati all’esterno, quindi il presidente Gianmarco Medusei, a sua volta medico della Marina militare, ha immediatamente sospeso la seduta.

Gratarola e Brunetto hanno raggiunto la signora, seduta sui gradini, tranquillizzandola e accertandosi che fosse vigile e cosciente nonostante la ferita sanguinante alla testa. A dar manforte anche Medusei e il consigliere Ferruccio Sansa. L’infortunata è stata fatta sedere all’interno. Dopo pochi minuti sono arrivati i volontari di una pubblica assistenza per trasportarla in ospedale e la seduta è ripresa.