Anche Cgil e Uil Liguria alla manifestazione nazionale di Roma: “Sicurezza e sanità, la nostra peggiore regione del nord ovest”

Roma. Si è svolta oggi a Roma la manifestazione nazionale organizzata da Cgil e Uil per chiedere “salute e sicurezza sul lavoro, per difendere e rilanciare la sanità pubblica nel nostro Paese, per un fisco equo e per il rinnovo dei contratti di lavoro e la tutela dei salari”.

“Lavoratori e pensionati sono la spina dorsale di questo Paese: con le loro tasse sostengono gran parte dei servizi pubblici e meritano di essere ascoltati – dicono Maurizio Calà, segretario generale di Cgil Liguria, ed Emanuele Ronzoni, commissario di Uil Liguria presenti in piazza – Alla protesta di oggi hanno preso parte un migliaio di manifestanti provenienti dalla Liguria, un’iniziativa corale che segue quella dello scorso 11 aprile quando, con lo sciopero dei settori privati, Cgil e Uil hanno portato in piazza migliaia di lavoratrici e lavoratori, pensionate e pensionati”.

“Siamo davanti a vere e proprie emergenze come quelle legate ai temi del lavoro e della salute – sottolineano Calà e Ronzoni – la Liguria, ad esempio, è tra le regioni del nord ovest dove l’incidenza degli infortuni sul lavoro è altissima e sui temi della salute continuiamo ad essere il fanalino di coda delle regioni limitrofe”.

Secondo gli ultimi dati disponibili nell’ultimo rapporto Bes (Il rapporto sul benessere equo e sostenibile sviluppato su dati Istat e Cnel), il tasso degli infortuni mortali e inabilità permanenti sul lavoro in Liguria è al di sopra della media del nord ovest e del sistema Paese (10,9 per cento, contro il 10 per cento nazionale e del 7,8 per cento del nord ovest). Situazione negativa anche in sanità dove i dati dimostrano come i liguri non riescano a curarsi in modo adeguato e sono costretti a recarsi in altre regioni: anche in questo caso, infatti, la percentuale ligure relativa all’emigrazione ospedaliera verso altra regione è la peggiore delle regioni del nord ovest e del resto del Paese (14,7 per cento contro il 6,6 del nord ovest e l’8,3 dato nazionale).

In piazzale Ostiense gli interventi delle delegate e dei delegati e dei segretari generali di Cgil e Uil Maurizio Landini e PierPaolo Bombardieri.