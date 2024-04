Albissole in Promozione, Negro e mister Orcino: “Non faremo sconti a nessuno, gioia che ripaga le fatiche”

“Ho trovato un gruppo fantastico che mi ha accolto a braccia aperte. Dobbiamo un grazie enorme ai tifosi. Ma anche a Orcino, che mi ha accudito come un figlio. Qualche anno fa ero con i tifosi a tifare per la promozione in Serie C e ricordo bene quelle emozioni”. Con queste parole il portiere Nicolò Negro commenta la vittoria del campionato dell’Albissole. L’estremo difensore era arrivato a dicembre dalla Cairese.

“I ragazzi sono stati splendidi – aggiunge Davide Orcino -. Nicolò ha accettato una sfida che non era facile. Siamo stati ripagati della fatica e degli infortuni. A volte ci sono giornate in cui va tutto storto, ma questi momenti ripagano”.

Ora tre giornate per chiudere da imbattuto: “Non faremo sconti a nessuno – aggiunge Negro -, lo stai chiedendo a un portiere… Continueremo ad allenarci come sempre. Ci godiamo la festa”.

Domenica prossima al Faraggiana sarà sfida di grande fascino contro il Savona: “Sarà una partita molto bella – aggiunge Orcino -. Le tifoserie sono amiche e non vedo l’ora di vedere il Faraggiana gremito. Da ex tifoso biancoblù spero che possano raggiungere i playoff ma noi siamo l’Albissole e non vogliamo perdere”.

Non poteva mancare il momento delle dediche. Orcino: “La dedica è alla famiglia di Siri, per il grave lutto. La seconda dedica è ai tifosi. Sono un valore aggiunto, in particolare in queste categoria”. Negro: “Io la dedico a mio papà, che non è mai mancato e mi ha sempre assecondato nelle scelte. Tante domeniche le ha sacrificate per venirmi a vedere. Si è affezionato alla squadra quanto me.

Non poteva mancare l’incursione di Galiano nell’intervista. Il giocatore, noto anche per la partecipazione a programmi televisi come Uomini e Donne e per l’attività musicale, ha contribuito anche a dare una dimensione social alla squadra con il video degli auguri del Mac. “La dedico a mio papà, che nonostante l’età mia e sua (scherza ndr), non si perde neanche una partita”, conclude la punta.