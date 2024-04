Albisola, Marino Baccino aderisce a Italia Viva

Liguria. “Benvenuto in Italia Viva a Marino Baccino, capogruppo al comune di Albisola superiore del gruppo civico ‘Passione in comune con Baccino sindaco’ e ex aderente al Partito democratico”.

Lo dice in una nota la senatrice Raffaella Paita, coordinatrice nazionale di Italia Viva.

“Con lui e altri amici della società civile intendiamo costruire un progetto basato su idee comuni, e che guardi al futuro di Albisola, di tutto il Levante savonese e della Liguria. Con Baccino, persona di grande esperienza amministrativa – aggiunge Paita – Italia Viva rafforza la sua presenza sul territorio e lavora per i prossimi impegni elettorali, le amministrative e le europee di giugno e le regionali del prossimo anno”.