Albenga, tubo rotto nei pressi della stazione: strada allagata e disagi alla viabilità

Albenga. La rottura improvvisa di un tubo dell’acquedotto ha causato alcuni disagi alla viabilità ad Albenga, precisamente nei pressi della stazione ferroviaria.

Alcuni automobilisti in transito in quella zona, hanno segnalato la fuoriuscita di acqua dall’asfalto. Immediato l’intervento dei tecnici dell’Acquedotto San Lazzaro, che hanno individuato la rottura del tubo nell’intersezione tra via Trieste e via Matteotti.

La parte iniziale di via Trieste (lato mare) è stata chiusa parzialmente a senso unico alternato. I tecnici stanno lavorando per chiudere il tubo danneggiato e ripristinare l’asfalto. L’episodio ha comportato alcuni disagi alla viabilità, con allagamenti superficiali che hanno interessato la strada che attraversa il sottopasso ferroviario della stazione ingauna.

Il personale dell’Acquedotto San Lazzaro è al lavoro per risolvere la situazione, anche se al momento non è chiaro quanto tempo sarà necessario per completare i lavori di riparazione. La causa della rottura della tubazione resta ancora da chiarire.