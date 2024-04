Albenga, scoperto in possesso di 76 dosi di cocaina: 33enne arrestato

Albenga. Individuata e sgominata base di spaccio in un’abitazione nella frazione di Leca d’Albenga. È questo il risultato conseguito dagli uomini della polizia locale di Albenga che hanno apposto le manette ad un giovane straniero residente nella frazione di Leca d’Albenga.

Insospettiti da alcuni strani movimenti del giovane, E.B.S. 33 anni originario del Marocco, il personale del Nucleo sicurezza Urbana della Polizia Locale ha provveduto al controllo del ragazzo nelle vicinanze della sua abitazione, a seguito di perquisizione personale sono state rinvenute al giovane 12 dosi di cocaina.

Manette scattate immediatamente e conseguente perquisizione domiciliare ai danni del 33enne.

Nonostante il rilevante quantitativo di dosi già trovate sul ragazzo, i componenti della sicurezza urbana hanno rinvenuto all’ interno della mobilia altre 64 dosi di cocaina, materiale da confezionamento e 5 telefoni cellulari.

Il giovane è stato quindi messo immediatamente a disposizione dell’autorità giudiziaria, la quale dopo averne disposto l’arresto, ha fissato per la giornata successiva udienza con rito direttissimo presso il Tribunale di Savona. E. B. S. dovrà rispondere per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti ed è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa di ulteriori determinazioni.

Afferma l’assessore alla polizia locale Mauro Vannucci: “L’attività di monitoraggio costante e la conoscenza del territorio e dei soggetti frequentatori da parte della polizia locale di Albenga e in particolare delle unità della Sicurezza Urbana spesso impiegate, come in questo episodio, anche in abiti borghesi, proseguono mantenendo una costante attenzione al contrasto di fenomeni connessi al degrado urbano ed allo spaccio ed al consumo di sostanze stupefacenti. Un plauso a tutte le donne e a tutti gli uomini del Comando di via Bologna per il lavoro svolto quotidianamente”.

Aggiunge il sindaco Riccardo Tomatis: “Il nucleo di sicurezza urbana della polizia locale di Albenga è eccellenza a livello assoluto. Interventi come questo sono importantissimi e rappresentano la grande professionalità degli uomini e delle donne del comando. Spesso operazioni di questo tipo intervengono dopo un periodo si indagini che non sempre sono visibili, ma proprio per questo sono efficaci. Ricordo inoltre anche l’intervento dei nostri agenti in supporto alle forze dell’ordine che ringrazio per essere sempre al servizio dei cittadini”.