Albenga Runners, si avvicina un fine settimana ricco di appuntamenti

Albenga. Sarà un week end molto impegnativo per le freccerosse. Si inizierà venerdì e sabato con la Ultra per eccellenza, inserita nel calendario nazionale IUTA 2024 di Ultramaratona. La Milano-Sanremo è la gara dei record, la manifestazione podistica non-stop su strada più lunga d’Europa. L’Asd Albenga Runners parteciperà per la prima volta a questa prova schierando una staffetta composta da cinque frazionisti. Una gara che spesso si decide con la strategia, dove la tattica vincente spesso è riuscire a correre con molta uniformità mantenendo una velocità costante. I chilometri da percorrere saranno ben 285 con 3.689 metri di dislivello positivo, una missione quasi impossibile.

La partenza verrà data alle ore 10, la prima a partire sarà Liliana De Ferrari che affronterà i primi 51 km della gara da Milano a Casteggio, poi toccherà a Davide Giribaldi che nel tratto Casteggio-Ovada di 69 km metterà in campo tutta la sua esperienza sulle lunghe distanze e passerà il testimone a Massimo Falone cui spetterà il difficile tratto che conduce da Ovada a Genova Voltri passando per il Passo del Turchino. Bartolomeo Moraglia sarà il quarto staffettista, per lui in programma ci saranno 57 km da Voltri a Pietra Ligure, e per ultimo Nicola Piccardo, a lui il compito di portare la staffetta ingauna a Sanremo dopo 69 km di fatica pura. Una nota particolare, ad aprire e chiudere la staffetta saranno mamma e figlio: come dice il proverbio, “buon sangue non mente”!

Per la staffetta delle freccerosse l’obiettivo in questa prima esperienza è quello divertirsi senza pensare troppo alla classifica ma se mai si dovesse presentare l’occasione non se la lasceranno sicuramente scappare.

Domenica è in calendario la 18ª edizione della Mezza Maratona Internazionale di Genova, gara valida come Campionato Italiano individuale e di Società Master di Maratonina. Causa le tante gare concomitanti la società albenganese non potrà partecipare così numerosa come al solito ma la presenza dei decani Andrea Parodi, Maurizio Valente e Piero Mangino basta per rappresentare al meglio la squadra.

Sempre domenica in Polonia, esattamente a Poznan, dove Alessandro Rebaudo farà il suo esordio sulla mezza maratona. La manifestazione è arrivata alla sua 16ª edizione. Il percorso ormai collaudato presenta qualche difficoltà proprio sul finale quando le energie inizieranno a scarseggiare, Alessandro dovrà tenere duro e sfruttare le sue doti da velocista nello scatto finale.

Nella stessa giornata, nei Paesi Bassi, si correrà la Maratona di Rotterdam che vanta una presenza record con ventimila partecipanti pronti a sfidare la regina di tutte le corse, non appena aperte le iscrizioni a settembre dello scorso anno sono andate sold out in pochi giorni. A portare in terra olandese il nome di Albenga ci saranno Mauro Geddo, Leo Pace e Fabrizio Fattor che si schiereranno al via di una delle più veloci e famose maratone europee. Una festa per la seconda città olandese che ogni anno attira migliaia di runners da tutto il mondo. Doveva essere un sogno anche per il keniano Kelvin Kiptum che proprio in questa gara avrebbe probabilmente battuto il suo record del mondo sulla distanza scendendo sotto le due ore; un sogno infranto a soli 24 anni in un terribile incidente stradale, in una maledetta curva vicino a dove il giovane campione era solito allenarsi.

“La corsa è un viaggio dentro sé stessi, le gare sono un’opportunità per testare i nostri limiti e crescere come corridori e come persone. Allacciate le scarpe e godetevi il viaggio!” è l’invito dei dirigenti dell’Albenga Runners.